Enna: utenze senza corrente elettrica da molte ore in via Studio e Timpanaro

Disservizi elettrici nelle vie Studio e Timpanaro, nel quartiere Fundrisi a Enna alta, dove dalle prime ore di questa mattina risulta assente la corrente elettrica.
Il blackout si inserisce in un contesto generale di criticità legate al maltempo che, negli ultimi giorni, ha interessato il territorio, causando danni e disagi diffusi.
Con le basse temperature, la mancanza di energia elettrica sta provocando notevoli disagi, soprattutto per le persone anziane e con problemi di salute.
L’auspicio è che il servizio possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disagi alla popolazione.