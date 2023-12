Enna: utenti disabili, contributi per spese di trasporto

PUBBLICITÀ

La giunta comunale di Enna ha deliberato nei giorni scorsi il contributo da destinare alle spese di trasporto in favore di utenti disabili, minori e adulti, sia per raggiungere i centri di riabilitazione che per recarsi presso i centri socio ricreativi.

A dare notizia dell’avvenuta pubblicazione del relativo bando pubblico è l’assessore Francesco Di Venti che sottolinea come, con questo provvedimento “si allarga sensibilmente il numero di chi potrà usufruire del voucher. I beneficiari verranno selezionati secondo requisiti oggettivi legati al reddito e alla situazione familiare. Andiamo così incontro alle richieste avanzate dalle famiglie, che per tanti anni non hanno potuto usufruire del servizio, dando loro la possibilità di recarsi nei centri socio ricreativi più confacenti alle loro esigenze ed aspettative. Ci auguriamo che queste modifiche porteranno oltre ad un aumento dei beneficiari anche un miglioramento dei servizi erogati”.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’avviso e scaricare l’istanza.