Enna: uscito il nuovo libro di Ilaria Lombardo sulla Madonna di Valverde

È uscito lo scorso 25 settembre, sulla piattaforma Amazon, il nuovo libro di Ilaria Lombardo dal titolo “La Festa di Maria SS. di Valverde ad Enna. Storia e tradizioni popolari”.
Il testo, autoprodotto, vuole essere un percorso tra ricordi e tradizioni tramandate. Riporta i racconti dei nonni e degli anziani della città, raccolti con cura per far sì che diventino un tesoro per le generazioni future.
Così la devozione alla Vergine Maria, sotto il titolo di Valverde, si intreccia con la cultura popolare dell’antica Castrogiovanni, in un susseguirsi di gesti tramandati.
Il libro è disponibile al seguente link: Amazon – La Festa di Maria SS. di Valverde ad Enna