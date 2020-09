Enna: uno schermo gigante per la presentazione del Museo del Mito

In occasione dell’anteprima stampa del nascente Museo multimediale del Mito di Kore, che si terrà il prossimo 29 settembre alle ore 18, tenuto conto della necessità di rispettare le norme anti contagio, l’amministrazione comunale, al fine di rendere partecipe la cittadinanza a questo importante quanto prestigioso evento per la città, allestirà, in Piazza Municipio, uno schermo gigante, attraverso il quale sarà possibile seguire, in diretta, la cerimonia di apertura del museo, che vedrà la performance artistica della nota attrice Iaia Forte. Al termine di tale performance, presso il Teatro Garibaldi, si terrà lo spettacolo dal titolo:”Una musica per Kore. Il ritorno del mito”, opera sinfonica del maestro Marco Monitto ed eseguita dall’orchestra “Eco”, con la partecipazione della “Casa del Musical”. Lo spettacolo sarà suddiviso in tre parti: la prima vedrà protagoniste le divinità legate al museo del mito. Faranno, infatti, il loro ingresso gli interpreti di “Al passo coi templi – il risveglio degli dei”, lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri che, dopo il successo all’alba di Taormina il 19 agosto, attualmente è in tour nei siti archeologici siciliani. I performer della Casa del musical appariranno dinanzi al Museo del Mito e sulla Rocca di Cerere, evanescenti come ombre e imponenti come statue, per raccontarsi e mostrarsi agli umani in quadri viventi e con dei frammenti tratti dallo spettacolo originale che sta registrando ovunque il “tutto esaurito”. Successivamente le divinità si muoveranno dalla sede del museo, percorrendo la Via Roma, per giungere al Teatro Garibaldi dove si uniranno all’opera sinfonica che potrà, anch’essa, essere seguita attraverso il maxi schermo. Sempre tenendo conto della necessità del rispetto dei protocolli anti covid attualmente vigenti, l’ingresso al teatro per assistere allo spettacolo sarà limitato a sole cento persone e avverrà in ordine di prenotazione. Le richieste di prenotazione potranno essere inviate al seguente indirizzo mail: teatrogaribaldi@comune.enna.it, oppure contattando il seguente numero telefonico: 3351024378. Per chi seguirà l’evento attraverso il video Wall, saranno messe a disposizione un adeguato numero di posti a sedere.