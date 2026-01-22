Enna, Università Kore: seminario di presentazione dei master per assistenti sociali

PUBBLICITÀ

Domani, venerdì 23 gennaio, presso l’Università Kore di Enna si terrà il seminario di presentazione dei master di alta specializzazione rivolti agli assistenti sociali dal titolo “Co-Costruire il welfare responsabile: la formazione avanzata per gli Ambiti territoriali sociali e i servizi sociali comunali”. L’incontro rientra nell’open day organizzato dall’Università per presentare i Master avviati dall’ateneo e riguardanti l’ambito dei servizi sociali.

Al centro del seminario i due nuovi Master rivolti al personale già impegnato, per diversi funzioni e ruoli, nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali al fine di specializzarne e rafforzarne le capacità di intervento e di utilizzo delle risorse rese. Percorsi che si aggiungono al Master di primo livello della Kore finanziato dalla Regione siciliana per “Esperto nella programmazione di servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili” che nel 2026 giunge alla terza edizione.

I due nuovi Master sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finanziati per una triennalità a valere sulla Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” – Obiettivo specifico k (ESO4.11) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e rispondono al bisogno di formare professionisti che sappiano operare e governare le equipe multidisciplinari integrate previste dalle nuove normative di settore.

“La proposta dei due Master, uno di primo e l’altro di secondo livello, – dice il presidente del Croas Sicilia Giuseppe Ciulla – nasce dal lavoro congiunto di più attori. Il Comitato scientifico riunisce: le università di Enna e di Catania, il nostro Ordine e la Fondazione regionale degli Assistenti Sociali, l’Anci Sicilia, il Ciapi e l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Sicilia. Una compagine forte, riconosciuta dal Ministero che ha attribuito ai due Master tra i punteggi più alti dei progetti presentati dalle regioni del Sud e in grado di incidere concretamente sulla qualità dei servizi”.

Al seminario – in programma dalle ore 14:30 alle 19:00 nella Sala conferenze del Rettorato dell’Università Kore – interverranno, tra gli altri, la presidente nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali (CNOAS) Barbara Rosina, la presidente della Fondazione nazionale degli Assistenti sociali Silvana Mordeglia e Renato Sampogna, Dirigente Div. IV Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’incontro è in fase di accreditamento per gli assistenti sociali al Croas Sicilia (solo per i partecipanti in presenza).

Potrà essere seguito senza riconoscimento di crediti anche online attraverso il link https://www.youtube.com/live/u7gF8PtGCQc