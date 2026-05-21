Enna: Università Kore e CGIL siglano un protocollo per lo sviluppo e l’occupazione nell’Isola

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L’Università degli Studi di Enna “Kore”, la FISAC CGIL nazionale e regionale e lo SPI CGIL Sicilia hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato all’elaborazione di un “Piano di azione per rilanciare lo sviluppo dell’occupazione e dei settori produttivi della Sicilia”.

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L’intesa, sottoscritta il 20 maggio, punta ad avviare un percorso di analisi e ricerca sul campo per approfondire il contesto industriale, produttivo e sociale dell’Isola, con l’obiettivo di individuare proposte di sviluppo economico e occupazionale.

Tra i temi al centro del protocollo figurano le transizioni tecnologiche, lo spopolamento, i divari salariali e pensionistici, il ruolo del credito a sostegno di industria, agricoltura e terziario, oltre al contrasto alla desertificazione bancaria dei territori.

Il progetto prevede una collaborazione tra mondo sindacale e accademico, con il coinvolgimento diretto della componente studentesca dell’UKE attraverso borse di studio, assegni di ricerca e premi di laurea. Gli approfondimenti riguarderanno anche legalità, parità di genere, benessere dei lavoratori e dei pensionati.

I risultati delle attività saranno condivisi attraverso eventi e seminari scientifici dedicati alla divulgazione. L’attività scientifica e di ricerca sarà coordinata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore di Enna.