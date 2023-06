Enna: Unione Popolare, Cinzia Dell’Aera nominata portavoce

Lo scorso 30 maggio si è riunita l’assemblea di Unione Popolare di Enna e provincia per eleggere il portavoce e i componenti del coordinamento provinciale.

Il coordinamento è formato da Gaspare Di Stefano, Giovanna Cusenza, Amedeo Caruso, Gabriella Mancuso, Gian Pietro Guasto, Arturo Giunta, Sebastiano Pruiti, Sandro Compagnone, Cinzia Dell’Aera. Quest’ultima è stata nominata portavoce del movimento.

Durante il dibattito sono emerse delle questioni da affrontare sia a livello provinciale, che regionale e nazionale. La questione dirimente che ha attraversato la discussione è stata quella contro la guerra e l’invio delle armi in Ucraina. Altre tematiche, la questione “NO Ponte” e la relativa partecipazione alla manifestazione del 17 giugno a Messina, il rilancio della scuola pubblica contro la creazione del cosiddetto tutor, la difesa del Servizio Sanitario Nazionale contro ogni forma di attacco da parte del sistema liberista e del potere dell’industria farmaceutica.

Altri temi discussi, quello dell’avvio di una discussione con gli agricoltori della provincia al fine di iniziare un percorso di filiera corta per la commercializzazione dei prodotti locali, accendere una volta per tutte i riflettori sul caro acqua ad Enna, una mobilitazione sulla proposta di legge relativa al salario minimo legale. E, infine, la creazione di una rete tesa a far rinascere Enna, ormai abbandonata al degrado ed all’incuria.

Questi i principali impegni che il coordinamento porterà avanti.