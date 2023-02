Enna: un’escursione sull’Altesina in bici per celebrare la donna

“Woman exploring Sicily – Donne sul tetto degli Erei” è il titolo dell’evento organizzato dalla Sieb, Scuola italiana di e-bike, ente di formazione nel settore cicloturistico e di promozione dell’utilizzo della bicicletta, sia essa muscolare o a pedalata assistita, il prossimo 12 marzo.

La giornata, a poche ore dalla festa della donna, vedrà protagoniste proprio le donne accompagnatrici cicloturistiche della Sieb che condurranno un’escursione in bici alla scoperta della riserva naturale orientata Monte Altesina, la cima più alta dei monti Erei. Durante l’escursione le donne Sieb racconteranno le peculiarità storico-archeologiche e naturalistiche del “Mons Aereus” fino a raggiungere la sua sommità.

Il momento ha principalmente lo scopo di mostrare il sempre più importante e determinante ruolo della donna anche nel settore cicloturistico e vedrà tra l’altro la partecipazione dell’associazione “Il quadrifoglio rosa” impegnata nella prevenzione del tumore al seno.

L’evento ha il patrocinio del Rocca di Cerere global UNESCO Geopark e la collaborazione di alcune aziende del consorzio Geoturistico “Together” come l’Officina AgroCulturale Cafeci, il Caseificio Raja e il Panificio Europa.

Partendo dall’azienda agricola Marzo, i partecipanti attraverseranno la verde lecceta alla volta della cima e alla scoperta dei resti delle civiltà che sin dall’antichità hanno vissuto sul tetto della Sicilia.

Grazie alle bici elettriche a pedalata assistita si potrà godere a pieno il paesaggio, percorrendo anche i tratti più impervi senza troppa fatica, per raggiungere la vetta più alta dei Monti Erei, il Monte Altesina con i suoi 1.192m sul livello del mare. Qui, dopo un break genuino e gustoso, a base di yogurt fresco e mastazzola ennesi offerti da caseificio Raja e panificio Europa, si sarà pronti per iniziare l’adrenalinica discesa per tornare al punto di partenza e concludere la giornata con un delizioso pranzo tra le grotte, coi prodotti tipici dell’azienda agricola ospitante.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 3470622608 e 3281357424.