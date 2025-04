Enna: undicesimo campionato regionale di potatura dell’ulivo a vaso policonico

PUBBLICITÀ

Si svolgerà sabato ad Enna, presso l’azienda di Costanza Scelfo (Magamila), l’undicesimo Campionato regionale siciliano di potatura dell’olivo allevato a “Vaso Policonico”.

La manifestazione è organizzata dall’associazione ARGALIA in collaborazione con la testata giornalistica “Sicilia Agricoltura”, dell’APO Società Cooperativa Produttori Olivicoli di Catania, del SAAF Università degli Studi di Palermo e dalle “Città dell’olio” di Sicilia.

A coordinare il campionato sono il presidente di Argalia Vincenzo Tudisco, il perito agrario Francesco Bruscato funzionario dell’assessorato agricoltura della Regione Siciliana, e l’agronomo, giornalista-divulgatore Mario Liberto. All’evento parteciperanno il Prof. Tiziano Caruso, direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali Università degli Studi di Palermo, Riccardo Randello, direttore tecnico di Apo Sicilia, e Franco Marino, segretario siciliano delle “Città dell’olio”.

Previsti anche una fiera espositiva e demo attrezzature.

La gara consiste in una prova pratica di potatura di produzione dell’olivo, con l’obiettivo di convertire (salvaguardando l’equilibrio vegeto-produttivo delle piante) l’attuale forma di allevamento a vaso libero nella forma a vaso policonico. Saranno assegnate 3 piante appositamente contrassegnate a ciascun concorrente. Il tempo disponibile è di 30 minuti. Le operazioni di taglio dovranno essere effettuate esclusivamente da terra mediante l’utilizzo di strumenti manuali eventualmente anche muniti di prolunghe. Il numero di piante da potare per ciascun concorrente saranno 3 in un tempo disponibile di 30 minuti.

Ogni potatore dovrà provvedere autonomamente a munirsi dei dispositivi di protezione individuale e degli appositi strumenti necessari per il taglio (solo attrezzatura di tipo manuale), in particolare dovrà disporre di forbici e seghetto montati su asta telescopica (svettatoio) in quanto essendo assolutamente vietato salire sulle piante (pena l’esclusione dalla gara) sono gli unici attrezzi ammessi che consentono di governare da terra la parte alta della chioma.

Ingresso libero, per info e iscrizioni chiamare il numero 3776829949 o scrivere a agriscuola.sas@gmail.com.