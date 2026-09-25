Enna, una videochiamata con la classe e libri in dono per Nora

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In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, il Kiwanis Club di Enna ha voluto dedicare oggi a Nora e alla sua famiglia una giornata all’insegna della solidarietà, della vicinanza e dell’inclusione.

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Presso l’I.C. Neglia-Savarese si è vissuto un momento particolarmente emozionante: una videochiamata con la nuova maestra e i compagni di classe, che ha permesso a Nora di sentirsi nuovamente parte della sua scuola e della sua comunità. Un incontro semplice, ma ricco di emozioni, sorrisi e affetto.

In questa occasione, la presidente Mariapia Pavone ed il Kiwanis Club di Enna hanno voluto esprimere concretamente la propria vicinanza anche alla scuola, donando libri destinati a Nora e alla sua classe. Un gesto che va oltre il semplice dono: i libri rappresentano crescita, conoscenza, condivisione e nuove possibilità, accompagnando i bambini nel loro percorso educativo e alimentando la loro curiosità e la loro fantasia.

Il Kiwanis Club di Enna invita la comunità a sostenere Nora attraverso una donazione e a farle sentire, anche con un semplice messaggio, tutto l’affetto e la vicinanza di una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno.

“Un piccolo gesto può diventare un grande segno di solidarietà – comunica il Kiwanis Club di Enna -. Insieme possiamo regalare a Nora una giornata da ricordare e contribuire a rendere più vicina la possibilità di riabbracciare i suoi compagni e tornare a vivere la scuola con loro. Perché una comunità davvero inclusiva è quella che sa esserci, soprattutto nei momenti in cui ce n’è più bisogno”.