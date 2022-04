Enna: una Settimana Santa all’insegna della ripresa

Si è tenuta ieri, presso il Teatro Garibaldi, la conferenza stampa di presentazione della Settimana Santa ennese. Elemento centrale della manifestazione, come noto, sono la fede e la devozione, protagonisti dei sette giorni con le 16 Confraternite.

“Tutti i confrati sono chiamati a sancire il rito – ha affermato il giornalista e moderatore della presentazione Ivan Scinardo, aggiungendo che “la mestizia, il silenzio, la compostezza sono parte essenziale della manifestazione”.

“La Settimana Santa sarà il segno di una ripresa nel segno dei nostri concittadini” ha affermato il presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Gaetano Di Venti, che ha illustrato le molteplici difficoltà derivanti dal dover rimodulare una così imponente manifestazione in un periodo post-covid.

Tra le misure di contenimento della pandemia vi è la sofferta decisione di non avere quest’anno la corale Coro Passio Hennensis.

Le manifestazioni sono svolte con snellimento delle operazioni e forte attenzione alle misure di contenimento del Covid-19. Ai cittadini, infatti, si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione durante le processioni e i riti ovvero della mascherina FFP 2 o 3.

Il sindaco Dipietro ha sottolineato come “la Settimana Santa sia un nostro patrimonio ed insieme alla festa della patrona, un tratto identitario della collettività ennese”.

Il Sindaco ha altresì espresso soddisfazione per l’ottimo funzionamento della macchina organizzativa e la grande sinergia tra istituzioni e autorità, che hanno collaborato per la riuscita del tutto, ribadendo che crede “fortemente in un rilancio del turismo legato alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, proprio in questa direzione stiamo procedendo con la prossima inaugurazione del museo civico delle tradizioni religiose”.

“Mi sento di dare un messaggio di speranza e di pace: le due parole che devono guidarci in questa Settimana Santa. La speranza di un mondo che cambi rispetto a questi ultimi due anni, vissuti con momenti drammatici e difficili. Agli ucraini va il nostro pensiero ed un messaggio di pace, che accompagni ciascuno di noi nel suo aspetto interiore e in tutte le cose che siamo chiamati quotidianamente a fare”, ha concluso il primo cittadino.

Il padre spirituale del Collegio dei Rettori, Mons. Vincenzo Murgano, ha evidenziato come “in questi due anni abbiamo dato il senso della speranza, mantenendo l’essenziale, ovvero l’Eucarestia, nei riti della Settimana Santa. Questo Venerdì Santo sarà particolare, segna la speranza per la ripresa e nello stesso tempo è segnato dal dramma della popolazione ucraina, in un territorio dove a causa della guerra, si misconosce il grande messaggio di pace che è la Resurrezione del Cristo. Da Enna parte un messaggio di pace che, contemplando il Cristo e il dolore espresso da Maria Addolorata, ci da un messaggio orante: “PACE A VOI!”.

La corale Passio Hennensis, quindi, diretta da Giovanna Fussone e composta da 70 corist,i non prenderà parte attivamente ai riti della Settimana santa ennese. Le ragioni della scelta sono state spiegate nel corso della conferenza stampa.

“Avremmo dovuto iniziare a provare da settembre, ma purtroppo non ci sono state le condizioni per riunirci e lavorare in sicurezza – ha tenuto a precisare la presidente Gabriella Cammarata – speriamo di riprendere al più presto a cantare assieme e portare avanti quella proficua attività di ricerca ci ha consentito di recuperare capolavori del passato”.

“Siamo veramente felici che la Settimana santa ennese torni a seguire i solchi della tradizione – ha dichiarato Cammarata -. Avremo tanto voluto accompagnare i momenti salienti della processione del Venerdì santo con il nostro canto, accompagnati dalla Banda Città di Enna, così come succede dal 2015, ma non è possibile. Non sentirete le nostre voci in processione, ma saremo presenti con il cuore”.