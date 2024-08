Enna: una panchina viola per sensibilizzare contro gli abusi sui minori

PUBBLICITÀ

L’assessore alla comunità educante e alla tutela dell’infanzia del Comune di Enna, Giuseppe La Porta, ha espresso grande soddisfazione per l’installazione della panchina viola in un luogo di particolare rilievo della città, nei pressi della Fontana del Belvedere, dove insieme alle altre panchine tematiche si crea il Parco delle Sensibilità della Comunità.

“Questa iniziativa, simbolo, fra altri, della lotta contro la violenza sulle donne e a sostegno dei diritti, e contro l’abuso dei minori – spiega l’assessore La Porta – si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti”.

“Accogliamo con entusiasmo questa panchina viola – continua La Porta – che rappresenta molto più di un semplice arredo urbano. È un segnale forte e chiaro, un invito alla comunità tutta a riflettere su tematiche fondamentali come il rispetto, l’uguaglianza e la tutela dei più deboli. Questa panchina sarà un punto di riferimento, un luogo dove fermarsi a pensare e a confrontarsi, contribuendo a creare una cultura della non violenza e dell’inclusione e contro ogni abuso in particolar modo sui minori. L’amministrazione comunale di Enna, attraverso l’installazione della panchina viola, dimostra ancora una volta il proprio impegno a favore di una società più giusta ed equa, dove ogni individuo possa sentirsi libero di esprimere se stesso e di vivere la propria vita senza paura”.

“Questa installazione rappresenta un importante passo avanti nell’impegno dell’amministrazione comunale di Enna nella lotta alla violenza sui minori – sostiene il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – ed uno strumento efficace per sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura del rispetto e della protezione dei più deboli”.