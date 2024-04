Enna: una nuova realtà musicale, la banda dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

PUBBLICITÀ

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna ha la sua banda, composta da più di 40 elementi, che si è esibita in occasione del 172º anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Durante l’esibizione la banda ha eseguito la marcia di Ordinanza “Giocondità”, la “Parata degli eroi” e l’Inno Nazionale di Mameli.

Tra i promotori della creazione di questo gruppo bandistico vi sono il presidente dell’associazione, Massimo Brugognone, da sempre impegnato in vari campi, dallo sport alle attività sociali, il docente Giuseppe Campo, il Maestro Carmelo Capizzi e il presidente dell’Associazione musicale “Giunta”, Mario Bruno. Hanno sposato il progetto, vedendovi non solo un’opportunità per promuovere la vita associativa e la socializzazione fra gli appartenenti all’associazione, ma anche per favorire lo sviluppo dell’educazione e della pratica musicale bandistica, soprattutto tra i giovani.

L’intenzione dell’associazione è quella di promuovere interventi formativi musicali, affiancandoli a quelli già promossi dall’associazione attraverso incontri nelle scuole sull’importanza della legalità, dell’educazione e della sicurezza stradale.

La banda dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha già ricevuto diverse richieste di partecipazione ad eventi.