Enna, una mostra fotografica in memoria di David Cutietti: iscrizioni entro il 30 novembre

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La parrocchia di San Tommaso Apostolo di Enna e la Confraternita del Santissimo Sacramento promuovono la prima edizione della mostra fotografica dedicata alla memoria di David Cutietti, giovane imprenditore e volto noto della vita politica cittadina, scomparso prematuramente nel febbraio 2025, all’età di 44 anni.

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La mostra, dal titolo “La luce e le sue declinazioni”, è aperta a tutti, fotografi professionisti e amatoriali. L’iniziativa, senza scopo di lucro, nasce con l’intento di riprendere un’idea promossa dallo stesso David nel 2019 e di mantenerne viva la memoria, anche in vista di un eventuale percorso di riconoscimento delle virtù eroiche che la comunità ecclesiale diocesana intende promuovere.

Dallo scorso anno sono state diverse le iniziative dedicate al suo ricordo, promosse dalla famiglia, dalla moglie e dal gruppo di amici e parrocchiani che ne hanno conosciuto il carisma e la capacità di coinvolgere persone vicine e lontane dalla Chiesa.

La scadenza per l’iscrizione e per l’invio dei file digitali è fissata al 30 novembre 2026. Le fotografie dovranno essere inviate all’indirizzo email della parrocchia: s.tommasoapostoloenna@gmail.com. Le stampe cartacee dovranno invece essere consegnate entro il 6 dicembre, in vista dell’esposizione che si terrà dal 10 al 12 dicembre 2026 nella chiesa di San Tommaso.

Sono previste targhe di merito per i vincitori e attestati di partecipazione per tutti i partecipanti.

Il bando completo, con il regolamento e le modalità di partecipazione, è disponibile al seguente indirizzo: https://www.management-technologies.it/public/Memorial_David_Cutietti_Regolamento_2026.pdf