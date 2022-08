Enna: una minicar prende fuoco in via Pergusa

La scorsa notte una minicar ha preso fuoco lungo la via Pergusa ad Enna. Alla guida del mezzo c’era un giovane che da Enna alta si stava spostando verso Enna bassa, quando all’altezza del ponte di Via Pergusa si è accorto che fuoriusciva del fumo dal cofano. Per tale motivo è sceso dal veicolo, che nel frattempo si è incendiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Il veicolo è andato distrutto, ma fortunatamente nessun danno a persone. La viabilità lungo l’arteria, dopo la rimozione del veicolo, è stata ripristinata.

