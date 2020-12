Enna: una Messa in suffragio dei deceduti a causa del Covid

Si terrà mercoledì 23 dicembre alle ore 18;30 presso la Parrocchia di San Cataldo di Enna la celebrazione eucaristica per ricordare tutti i defunti a causa del Covid-19 e per ringraziare e pregare per tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e paramedici che in questi lunghi mesi di pandemia hanno messo ogni giorno a rischio la propria vita lavorando con e per i fratelli contagiati.

“Con questo momento di preghiera – afferma il parroco di San Cataldo don Carmelo Salinitro – si intende rinnovare la vicinanza della Chiesa e dell’intera comunità ennese, soprattutto in questo periodo che precede le festività natalizie, a tutti coloro che hanno vissuto il dolore di non aver potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, un dolore che si aggiunge alla sofferenza del distacco dai propri congiunti”.

In questi giorni sarà possibile registrare i nomi dei propri cari venuti a mancare a causa del Covid 19 presso l’ufficio parrocchiale.