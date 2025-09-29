Enna: una giovane gattina a rischio in via Manzoni, si cerca adozione

PUBBLICITÀ

Una giovane gattina randagia si aggira nei pressi delle abitazioni di via A. Manzoni (nei pressi del supermercato Il Centesimo) e zone attigue ad Enna alta. Sembra docile, disponibile al contatto umano e in buona salute apparente, secondo chi l’ha conosciuta già subito dopo la sua nascita pochi mesi fa.



Tuttavia non tutti sembrano averla a cuore e gradire la sua presenza. La micina allora, pur non mostrando atteggiamenti aggressivi, rischia di trovarsi in un contesto poco adatto alla sua sopravvivenza e addirittura potenzialmente pericoloso.

Le sue caratteristiche la renderebbero idonea all’adozione. L’appello è quindi urgente: questa gattina ha bisogno di una casa e di qualcuno che le offra un posto sicuro. Si invita chiunque sia in condizione di farsi avanti a salvarla, se possibile, da un futuro attualmente incerto. Un gesto che, oltre a cambiare in meglio la sorte di una singola creatura, diventa un segnale concreto di civiltà e attenzione al bene comune.

Anche senza possibilità di adottare, infatti, perorare la causa degli animali in difficoltà, proteggendoli da eventuali maltrattamenti, contribuisce alla sicurezza e alla serenità della comunità tutta.

Per aiutarla, contattare il 3888112228.

Ilenia Giordano