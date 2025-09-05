Enna: una giornata di sorrisi e leggerezza con i clown di Happy Smile al Belvedere Marconi

PUBBLICITÀ

Domenica 7 settembre torna ad Enna la Giornata Nazionale del Naso Rosso, un appuntamento speciale che trasformerà il Belvedere Marconi in un teatro di gioia e spensieratezza. L’evento, originariamente previsto per il 28 giugno, è stato spostato a questa nuova data per permettere una migliore organizzazione.

I clown dell’associazione Happy Smile di Enna, con i loro iconici nasi rossi e il cuore colmo di allegria, sono pronti a regalare emozioni uniche a tutta la comunità.

La manifestazione prenderà il via alle 10:00 del mattino e accompagnerà grandi e piccini fino alle 20:00, con un programma variegato e coinvolgente. Ad attendere i partecipanti ci saranno spettacoli di animazione, canti e balli, bolle di sapone, palloncini colorati e il sempre amatissimo trucca bimbi. Ma soprattutto, tanti, tanti sorrisi contagiosi.

L’evento si arricchisce grazie alla preziosa collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Enna e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, che proporranno avvincenti attività ludico-educative: il ponte tibetano, il percorso su trave per testare l’equilibrio, la teleferica e divertenti attività insieme ai fedeli amici a quattro zampe. Ogni attività sarà svolta nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza.

La Giornata Nazionale del Naso Rosso 2025 rappresenta molto più di un semplice momento di intrattenimento. È un’importante occasione per accendere i riflettori sul prezioso lavoro che centinaia di volontari svolgono quotidianamente con passione e dedizione, portando un raggio di sole e momenti di leggerezza a chi attraversa periodi difficili, a chi soffre o si sente solo.

Questa iniziativa nazionale è promossa da VIP Viviamo In Positivo Italia, la federazione che unisce e coordina ben 72 associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale. La missione è chiara e nobile: promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, garantire una formazione continua e specializzata agli operatori, e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza del “vivere in positivo” per offrire sollievo a chiunque affronti momenti di disagio fisico o sociale.

Per l’associazione Happy Smile VIP Enna, questa giornata assume un significato particolare: è l’occasione ideale per far conoscere al grande pubblico le utili attività di clownterapia che i volontari portano avanti negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità e persino nelle carceri. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che trasforma il dolore in sorriso e la solitudine in compagnia.

L’evento è completamente gratuito e le porte sono spalancate a chiunque voglia unirsi a questa festa. Non importa l’età o la provenienza: tutti sono i benvenuti per condividere insieme momenti di allegria e riscoprire il potere terapeutico del sorriso.

Appuntamento quindi domenica al Belvedere Marconi di Enna, dalle 10:00 alle 20:00, per una giornata che promette di rimanere nel cuore di tutti i partecipanti.

Fabio Marino