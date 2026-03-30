Enna, una giornata dedicata ai più piccoli per la Giornata Mondiale del Teatro

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In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Kiwanis Club di Enna, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Santa Chiara, ha promosso un evento dedicato ai più piccoli, all’insegna della creatività, dell’espressione e del divertimento.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del Kiwanis Club di Enna, Mariapia Pavone, che ha accolto i bambini con parole di entusiasmo, sottolineando il valore dell’iniziativa promossa da Kiwanis International, organizzazione impegnata a migliorare il mondo, con particolare attenzione al benessere e alla crescita dei bambini.

Nel suo intervento, la presidente ha evidenziato il significato del teatro come spazio “magico”, capace di trasformarsi in un luogo dove ogni bambino può esprimere liberamente sé stesso, dare voce alle proprie emozioni e scoprire nuove possibilità attraverso il gioco e l’immaginazione. Il teatro, infatti, non è solo intrattenimento, ma anche uno strumento educativo che favorisce la conoscenza di sé e degli altri.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dirigente scolastica Antonietta Di Franco, alla responsabile di plesso Maria Carmela Maiomone, alla coordinatrice MariaTeresa Filippini ed a tutto il corpo docente, per l’accoglienza calorosa e la collaborazione dimostrata nella realizzazione dell’evento.

Protagonisti della giornata sono stati anche alcuni ospiti: l’attrice Elisa Di Dio e lo psicologo, nonché socio del club, Filippo Borrello, che hanno coinvolto i bambini in attività ludiche ed educative, unendo il linguaggio teatrale a momenti di crescita personale.

L’iniziativa si è conclusa con un invito rivolto ai bambini a diventare veri protagonisti, salendo simbolicamente “sul palco” per liberare la fantasia e vivere pienamente l’esperienza teatrale.

Una giornata significativa che ha saputo coniugare educazione, arte e partecipazione, lasciando nei giovani partecipanti un ricordo prezioso e stimolante.