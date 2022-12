Enna: una due giorni di appuntamenti con il giurista Ugo Mattei

Dopo l’intervento presso la Corte Costituzionale e la sentenza sull’obbligo vaccinale di qualche giorno fa, il prof. Ugo Mattei farà la sua prima uscita pubblica in Sicilia in una due giorni in cui sono programmati una serie di eventi.

Il primo è il convegno regionale che si terrà ad Enna alla Sala Cerere mercoledì alle ore 19,30 dal titolo “Democrazia diretta, principi costituzionali e trasformazioni sociali”. Organizzato dal gruppo Metamorfosi Enna – Comitato di Liberazione Nazionale – Generazioni Future, con il patrocinio del Comune, Mattei affronterà, tra gli altri, temi come il commento alla sentenza della Corte Costituzionale, le conseguenze, le prossime mosse e l’eventuale ricorso alla giustizia internazionale.

Il giorno successivo, giovedì, Mattei sarà all’Università Kore alle ore 11,30 e terrà una lectio magistralis aperta al pubblico in cui tratterà temi a lui cari, ovvero “Beni comuni, trasformazioni sociali e partecipazione. Verso nuovi orizzonti”. A seguire, alle ore 13, in Piazza della Legalità a Enna Bassa si terrà un’assemblea popolare in cui Mattei parteciperà alla ufficializzazione della nascita del primo Caucus provinciale in Sicilia.

Mattei è giurista e professore di diritto internazionale comparato all’Hastings College of the Law dell’Università della California a San Francisco, professore ordinario di diritto civile all’Università di Torino, coordinatore accademico dell’International University College of Turin, socio ordinario della International Academy of Comparative Law e membro del comitato esecutivo della American Society of Comparative Law. E’ anche membro dell’Advisory Board del Friburg Institute of Comparative Law.

Nel 2009, insieme ad altri giuristi, Mattei ha redatto i quesiti referendari contro la privatizzazione dell’acqua e come avvocato ha difeso con successo la vittoriosa campagna referendaria culminata col voto del 12 e 13 giugno 2011 e nelle sentenze 24/2011 e 199/2012 della Corte Costituzionale.

Con il Comitato Rodotà il 5 febbraio 2019 promuove la nascita di Generazioni Future, società cooperativa di mutuo soccorso ecologico intergenerazionale ad azionariato popolare, nata per promuovere la difesa e la valorizzazione dei beni comuni.

L’8 gennaio di quest’anno Mattei annuncia la nascita Comitato di Liberazione Nazionale, un organismo inclusivo e costituente nato per la difesa dei diritti fondamentali ed inviolabili della Carta Costituzionale, dei principi di libertà, di autodeterminazione personale, di eguaglianza e del principio lavoristico con diretto impatto sulla forma e la sostanza dello Stato di diritto.

Ha nel suo curriculum centinaia di pubblicazioni in inglese, italiano, francese, portoghese, russo e cinese, e negli ultimi anni la sua attività scientifica si è soprattutto orientata allo studio dei beni comuni. L’ultimo suo libro è “Il diritto di essere contro. Dissenso e resistenza nella società del controllo”.

“C’è grande attesa da parte di tanti suoi estimatori e simpatizzanti – comunicano gli organizzatori degli incontri – che da tempo seguono le attività da lui svolte a difesa dei i principi costituzionali e delle libertà”.