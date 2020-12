Enna: una decina i medici dell’Asp che hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid

“Non nascondo l’emozione provata nel vaccinami, il mio come quello dei miei colleghi è un assunzione di responsabilità verso i pazienti e i colleghi che hanno affrontato questa battaglia”, ha dichiarato Mauro Sapienza, il primario di Medicina Interna da mesi reparto Covid tra i primi medici dell’ennese a essersi sottoposto alla vaccinazione presso il Policlinico di Palermo.

Con lui anche il primario del Pronto Soccorso, Renato Valenti, che ha sottolineato l’opportunità della scelta operata dal Governo di partire dagli operatori direttamente coinvolti e dalle fasce fragili per poi, via via, estendere a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi contro il virus per arrivare all’immunità quanto più diffusa nella popolazione.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Enna, il primo medico dell’ennese a vaccinarsi domenica, ha ringraziato pubblicamente i ricercatori e la comunità scientifica per avere messo a punto, in meno di un anno, il vaccino contro il Covid.

Da domenica 28 dicembre – per il Vax Day in tutta Italia – sono stati circa una decina i medici dell’Asp di Enna, in primis dell’ospedale Umberto I di Enna, a sottoporsi al vaccino anti-Covid per smontare con un gesto tangibile gli scetticismi. Tra i primi operatori sanitari, tutti in prima fila nella battaglia contro il Coronavirus, tra cui appunto Sapienza, Luigi Guarneri, primario di Malattie Infettive, Fabrizio Pulvirenti, Infettivologo del Reparto, Valenti, Giorgio Pashalidis, giovane medico del reparto Pneumologia Semintensiva Covid.

L’Asp di Enna nel contempo studia un piano logistico – seguendo le direttive regionali – per prepararsi a ricevere le dosi di vaccino che saranno somministrate alla fascia di popolazione prescelta per la prima campagna.

Angela Montalto