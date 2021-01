Enna: Chiesa Maria SS. La Donna Nuova, una conferenza online per i 25 anni del primo allestimento espositivo

Il direttore della Diocesi di Piazza Armerina, Don Carmelo Cosenza, ha diramato un comunicato stampa nella data odierna per presentare il “Programma propedeutico per un nuovo percorso espositivo della Confraternita di Santa Maria La Nuova” per l’anno 2021.

L’evento avrà luogo online sulla piattaforma Cisco Webex giovedì 28 gennaio dalle 9.30 alle 10.30 al seguente link https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=m89f680fc7a299767cc9e18643509f5a0 con accesso e registrazione al sito già a partire dalle 9.15 della mattinata.

L’incontro si inquadra in un programma di eventi organizzati dal Collegio di Santa Maria La Nuova in Enna, in occasione del 25mo anniversario del primo allestimento espositivo nei locali della chiesa Maria SS. La Donna Nuova, e prevede vari eventi e attività per tutto il corso del 2021, tra cui anche convegni e conferenze e che culminerà nella realizzazione di un nuovo allestimento del percorso espositivo curato dallo storico dell’arte Giuseppe Ingaglio, collaboratore da tempo dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piazza Armerina oltre che Direttore Scientifico della Pinacoteca Comunale di Piazza Armerina.

«Il percorso sarà anche occasione di riflessione – dice la nota stampa – per rinnovare le radici e le motivazioni fondanti della Confraternita e sul suo ruolo nella storia e nell’attuale società, sia dal punto di vista pastorale ed ecclesiale che da quello civile e culturale».

Alla Conferenza Stampa di presentazione interverranno, oltre al Vescovo Mons. Rosario Gisana, il rettore del Collegio di Santa Maria Donna Nuova in Enna Paolo Previti, il Responsabile Diocesano delle Confraternite, Ferdinando Scillia, i parroci Don Carmelo Salinitro, della Parrocchia San Cataldo in Enna, e Don Giuseppe Paci, Direttore Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici di Piazza Armerina, Giuseppe Ingaglio, Curatore del progetto.

Giuliana Maria Amata