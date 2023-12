Enna: una cerimonia al carcere per ricordare il volontario Mario Savoca

PUBBLICITÀ

Una cerimonia per ricordare Mario Savoca, volontario della Casa Circondariale Luigi Bodenza per oltre un trentennio, scomparso qualche settimana fa. Nel ricordo di Mario, il figlio William e la famiglia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno voluto donare, come ogni anno aveva fatto il volontario, i buccellati ai detenuti ristretti nella casa circondariale.

“E’ volontà della mia famiglia – ha detto il figlio William – continuare la tradizione di mio padre, da sempre vicino alla realtà carceraria”.

Nella cappella del carcere tante le testimonianze del valore di un uomo buono e dal cuore grande.

“Da quando dirigo Enna il signor Savoca è stata sempre una presenza preziosa e fattiva per questa casa circondariale” ha detto la direttrice Gabriella Di Franco.

“Una persona sempre disponibile e di grande aiuto per la comunità carceraria” ha detto il capo Area Trattamentale, Maria Elena D’Amore.

La testimonianza del cappellano del carcere, Don Giacomo Zangara, ha confermato come Mario Savoca era un uomo nato per aiutare gli altri: “E’ stato prezioso non solo in carcere ma anche in parrocchia a San Giuseppe dove ha gestito ruoli importanti nell’ambito delle opere di carità”.

“Appena William Savoca ci ha chiesto un aiuto per realizzare questa manifestazione, l’amministrazione ha subito colto il senso di questa solidarietà – ha detto la vice sindaco Ornella Romano –. E’ il contributo fattivo della comunità esterna a questa realtà carceraria”.

Al termine gli ospiti hanno potuto godere dei canti dei detenuti, diretto dal maestro Roberto Mistretta, in arte Cohiba, che insieme alla psicologa Viviana Arangio, da mesi lavorano al progetto di un coro della casa circondariale.