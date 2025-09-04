Enna: un triangolare di calcio a Pergusa per ricordare Franco Gagliano

PUBBLICITÀ

Sabato, alle ore 16:00, presso lo Stadio Comunale “Enrico Greca” di Pergusa, si terrà il 1° Memorial “Franco Gagliano”, manifestazione sportiva promossa dall’A.S.D. Sant’Anna Enna.

Il torneo, organizzato in formula di triangolare di calcio, vedrà in campo le associazioni sportive dilettantistiche Sant’Anna Enna, Serradifalco e Agira, in un appuntamento che unisce sport e memoria per rendere omaggio a Francesco Gagliano, conosciuto da tutti come Franco.

Fondatore della RO.GA. di Enna e originario di Agira, Gagliano ha rappresentato per la città di Enna una figura di riferimento, non solo per la sua capacità imprenditoriale, ma soprattutto per l’impegno, la disponibilità e l’umanità che lo hanno reso un uomo profondamente stimato e amato. La sua presenza ha accompagnato la crescita di generazioni di ennesi, lasciando un ricordo vivo che va oltre la dimensione professionale e che appartiene alla vita stessa della comunità.

Il Memorial nasce proprio da questo legame speciale: il desiderio di onorare una persona che, con il suo esempio, ha contribuito a costruire un pezzo della storia cittadina. Attraverso il calcio, sport popolare e comunitario per eccellenza, l’A.S.D. Sant’Anna Enna vuole celebrare non solo la memoria di Franco Gagliano, ma anche il sentimento di riconoscenza che l’intera città nutre nei suoi confronti.

Ingresso libero. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e agli sportivi, per vivere insieme un pomeriggio di sport, amicizia e ricordo.