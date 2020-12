Enna: un tavolo permanente con le associazioni per la programmazione delle attività

“Esprimo vivo apprezzamento rispetto al mondo associazionistico ennese, che ho voluto incontrare su piattaforma digitale per avviare una programmazione condivisa, in particolar modo nei settori del sociale e del mondo culturale”.

Questo il commento dell’assessore all’associazionismo del Comune di Enna Naomi Fiammetta dopo l’incontro avvenuto ieri su piattaforma digitale.

“In questi anni – prosegue l’assessore – l’amministrazione, per il tramite delle associazioni, ha avuto un braccio operativo, rivitalizzando quartieri con la nascita degli stessi comitati, con l’ausilio di enti del terzo settore nel contrasto alle povertà e al disagio sociale. Ho colto un apprezzamento generale sul metodo della compartecipazione, che ritengo sia la strada giusta per immaginare il presente e il futuro della nostra comunità. La programmazione di attività in sinergia con il mondo associazionistico continuerà con un tavolo permanente che istituzionalizzerò attraverso uno specifico atto deliberativo. Il primo incontro ha visto la partecipazione delle associazioni che hanno perfezionato l’iscrizione all’interno dell’albo comunale per l’anno 2020, ma vorrò includere quelle che ne faranno richiesta pubblicando un ulteriore avviso pubblico”.