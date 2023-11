Enna: un successo la serata di beneficenza della Lilt

PUBBLICITÀ

Una bellissima serata di spettacolo tra musica e danza, ma soprattutto un importantissimo momento di solidarietà. E’ stata lo spettacolo di beneficenza dello scorso venerdì organizzato dalla Lilt di Enna, presieduta da Milko Pavone, finalizzato alla raccolta fondi per il pagamento dell’acquisto di una sonda ginecologa di ultima generazione. E visto la notevole presenza di pubblico con un teatro che ha fatto registrare quasi il tutto esaurito, l’obiettivo della serata è stato ampiamente centrato.

“Un grazie a tutti gli artisti che si esibiranno e lo ribadisco ancora una volta a titolo gratuito – ha detto prima dell’inizio della serata il direttore artistico nonchè attuale presidente onorario della Lilt di Enna Giuseppe Camilleri – ma sopratutto un grazie a voi (riferendosi al pubblico) che con la vostra presenza ed il vostro contributo avete consentito che quello che era nelle nostre intenzioni di fare è riuscito”.

Prima dell’inizio della serata i saluti del vicesindaco di Enna Ornella Romano e del presidente dell’Ordine dei Medici Renato Mancuso. Dopodichè il via a quasi due ore intense di performance musicali e di danza con l’artista Fabrizio Voghera, conosciuto per le sue partecipazioni alle trasmissioni di Paolo Limiti ma ancor di più per essere uno dei protagonisti del Musical di Riccardo Cocciante “Il Gobbo di Notre Dame”, la cantante per passione e medico per professione Valentina Camilleri, che in diversi momenti della serata ha duettato con lo stesso Voghera. E ancora, la bellissima “voce nera” di Marzia Viscuso, la bravissima Francesca Gervasi e la telentuosa (ancora quattordicenne) Greta Andolina. Pubblico estasiato anche per la performance di ballo dell’ennese Marco Gervasi e della sua partner Stefania Gugliemino, ormai da alcuni anni proiettati su palcoscenici di livello mondiale, e il quartetto di giovanissimi ballerini di Danza Moderna di Manola Turi.

Al termine scroscianti applausi sia per gli artisti che si sono esibiti, ma soprattutto per gli organizzatori che in pochissimo tempo sono riusciti a mettere in campo una scaletta di artisti di assoluto livello.

“Eravamo fiduciosi che arrivasse da Enna una importante risposta di presenza – ha commentato Milko Pavone – e la presenza all’interno del teatro ne è stata la conferma. Un grazie a tutti coloro che si sono spesi affinchè questa serata riuscisse. Un grazie a tutti gli artisti che si sono esibiti a titolo gratuito per questa nobile causa. Questo non stato che il primo di una serie di eventi che la Lilt di Enna vuole organizzare sul territorio per essere sempre più presenti in modo da svolgere un importante ruolo di comunicazione in particolare in materia di prevenzione. Infatti se sulle cure ai tumori negli ultimi decenni si sono fatti importanti passi da gigante fondamentale rimane sempre la prevenzione. E la Litl su questo vuole svolgere un importante ruolo sul territorio”.