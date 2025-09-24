Enna: un successo la giornata di donazione di sangue in memoria del giudice Livatino

PUBBLICITÀ

Il ciclo di giornate dedicate alla donazione di sangue e plasma in memoria dei magistrati Falcone, Borsellino e Livatino si è concluso domenica, coincidente con l’anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino. Per questa occasione, sono stati aperti i Centri Trasfusionali di Enna, Piazza Armerina e Nicosia, insieme alle unità di raccolta delle Associazioni di Donatori di Sangue, con un grande coinvolgimento dei volontari.

Il Dott. Francesco Spedale, Direttore dei SIMT dell’ASP di Enna, ha riferito un bilancio molto positivo: durante la giornata di donazione sono state raccolte 228 unità di sangue intero, una unità di piastrine da aferesi e 29 idoneità, con un incremento di 14 unità rispetto alla giornata del 19 luglio, che aveva già registrato una forte partecipazione a livello provinciale.

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, promuovendo una mobilitazione collettiva in collaborazione con le associazioni di donatori di sangue. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza del dono come gesto di vita e solidarietà. Il Dott. Zappia, Direttore Generale, ha sottolineato come ogni donazione possa fare la differenza tra la vita e la morte di chi necessita di trasfusioni, invitando tutti a partecipare attivamente e a diventare catalizzatori di cambiamento.

L’ASP di Enna ringrazia le associazioni di volontariato e invita la cittadinanza a sostenere la cultura della donazione, simbolo di speranza, impegno civile e rispetto per la vita. Grazie a una pianificazione accurata, i Servizi di Medicina Trasfusionale, in collaborazione con le associazioni, adottano interventi mirati a mantenere elevati livelli di raccolta durante tutto l’anno, anche nei periodi estivi, caratterizzati da un naturale calo delle donazioni e possibili ripercussioni sulla qualità dei servizi. Al termine di ogni anno, vengono pianificate in anticipo le raccolte esterne per garantire l’autosufficienza nei quattro Presidi Ospedalieri della provincia. Inoltre, si assicura un apporto alle città metropolitane siciliane, che registrano carenze croniche di donazioni, contribuendo così a rafforzare la rete trasfusionale regionale e a garantire servizi efficaci e sicuri per tutti i pazienti.