Enna: un successo la gara interregionale di Kodachi Goshindo

Circa settanta partecipanti, tra adulti e bambini, hanno animato la palestra di Valverde a Enna domenica scorsa, prendendo parte alla gara interregionale di Kodachi Goshindo. L’evento è stato organizzato con successo dall’Asd Sei to do kokoro no michi e dal Centro Sportivo Italiano.

Il Kodachi Goshindo, disciplina di combattimento orientale, ha visto protagonisti numerosi ragazzi provenienti da Enna, Calascibetta e Villarosa, i quali hanno ottenuto risultati di rilievo.

Un aspetto particolarmente significativo dell’evento è stata la partecipazione di ragazzi disabili, seguiti attentamente dai Maestri Antonio Morgano ed Edoardo Borghese, sottolineando per l’ennesima volta l’inclusività di queste discipline.

Parallelamente, venerdì si terrà un evento speciale all’ingresso del teatro comunale di Enna, nell’ambito di un’iniziativa del Comune dedicata al tema della violenza contro le donne. In questa occasione il Maestro Antonio Morgano guiderà una lezione gratuita di difesa personale, offrendo alle donne presenti l’opportunità di acquisire le basi fondamentali per proteggersi. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sulla violenza di genere e riflette l’impegno del Maestro Morgano nel promuovere la sicurezza e il benessere delle donne attraverso la pratica delle arti marziali.