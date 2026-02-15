Enna: un presepe vinto alla lotteria diventa dono per la scuola di Pergusa

PUBBLICITÀ

A ridosso del Natale Mario Antonio Filippo Pio Pagaria, casualmente, era andato a confessarsi presso la parrocchia del Santissimo Crocifisso di Pergusa. Qui, nonostante non fosse parrocchiano, ha acquistato tre biglietti della lotteria dell’Epifania.

Dopo la solennità gli è giunta una telefonata del francescano fra Salvatore Cultrera, viceparroco, il quale gli ha comunicato di aver vinto il primo premio, ovvero un artistico presepe. Il giornalista ha ringraziato e ha chiesto al frate di devolverlo in beneficenza. Il parroco, fra Saverio Benenati, ha deciso di donarlo alla limitrofa scuola elementare.

Così, il 12 febbraio, Mario Pagaria e fra Salvatore Cultrera sono stati accolti festosamente dai bambini dell’Istituto Comprensivo Francesco Paolo Neglia, Plesso di Pergusa, in presenza della dirigente Maria Filippa Amaradio, e hanno consegnato il presepe ai bambini.

“Cari bimbi – ha detto Pagaria – questo presepe rappresenta Gesú che si fa dono. Ebbene, ricordate, al di là della religione che abbracciate o non abbracciate, nella vita, anche voi, di farvi dono agli altri, attraverso la solidarietà”.

Subito dopo, fra Salvatore, che rappresentava il parroco (assente perché chiamato ad altri impegni), ha benedetto il presepe e tutti i presenti. La dirigente ha ringraziato Pagaria e fra Salvatore.

Va ricordato che questa iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente e dai frati, ha un forte significato pedagogico. Vale la pena menzionare anche le collaboratrici della dirigente, le insegnanti Maria Cristina La Monica, Maria Assunta La Monica, Laura Dell’Aera, Valentina La Rocca, Rosa Maria L’Acqua, Giuseppa Gloria, Letizia Scavuzzo, Patrizia Pastorelli, Katia Lo Gioco, Paola Valenza e tutto il personale ATA.