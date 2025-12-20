Enna: un pomeriggio di festa al Centro Santa Lucia con i Faiddri

PUBBLICITÀ

Un pomeriggio di festa e di condivisione al Centro di accoglienza Santa Lucia di Enna, dove ieri si è vissuto un momento di gioia in vista del Natale. Protagonisti dell’incontro sono stati I Fajiddi, che hanno proposto canti popolari e brani della tradizione, particolarmente apprezzati dagli anziani ospiti della struttura.

Non è la prima volta che il gruppo fa visita al centro: la loro presenza è sempre accolta con entusiasmo. Diverse decine gli ospiti che hanno assistito all’esibizione.

Nei giorni scorsi, al Santa Lucia, si erano esibiti anche gli allievi della scuola di ballo Dance Mania, regalando ulteriori momenti di spensieratezza.

Iniziative pensate per portare serenità e alleggerire le giornate degli anziani, trasformando il periodo natalizio in un’occasione di incontro, musica e sorrisi.