Enna: un percorso formativo per ripartire dalle relazioni e sostenere persone e famiglie

Partirà a novembre la formazione per operatori specializzati nel sostegno dedicato a persone, coppie e famiglie in difficoltà. Si occuperà di analizzare la cura delle relazioni non solo intese come relazioni di coppia ma più in generale come relazioni tra individui.

La società contemporanea è segnata da relazioni sempre più fragili, famiglie in crisi, persone sole che cercano aiuto e che spesso ignorano di averne bisogno, individualità vicine fisicamente ma molto lontane emotivamente, perse nella propria solitudine

È da questa sconfortante realtà, e dalle esigenze necessarie per una rieducazione sentimentale che punti ad una di una socialità sana, costruita su rapporti emotivamente coinvolti, che nasce ad Enna una nuova proposta: il Corso di Formazione per Consulente della Persona, della Coppia e della Famiglia, che prenderà il via il prossimo novembre.

L’iniziativa, promossa dal Centro Italiano Studi Professione e Formazione (CISPeF) di Frosinone, è stata fortemente voluta dalla forania e dal Vicario Foraneo di Enna Don Giuseppe Fausciana. Questo percorso di formazione tecnica e spirituale risponde a un bisogno concreto del territorio, infatti già nei primi giorni sono arrivate diverse istanze di partecipazione.”Crescono le richieste di aiuto da parte di singoli, coppie e famiglie – spiegano gli organizzatori – e serve un servizio qualificato che vada oltre la buona volontà”.

Il corso si inserisce nel progetto di apertura di un consultorio familiare ispirato ai valori cristiani, destinato a servire le comunità ecclesiali e l’intero territorio ennese. L’obiettivo è formare consulenti dotati di competenze tecniche concrete, non solo di intuito. “Vogliamo risvegliare le risorse interiori delle persone – chiariscono i promotori citando la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – non solo assenza di malattia, ma completo benessere fisico, psichico e sociale”.

Il percorso formativo si articolerà in tre tappe: Sapere (conoscenze teoriche), Saper essere (crescita personale) e Saper fare (tecniche pratiche di consulenza).

Gli incontri si terranno una volta al mese, con docenti qualificati e gruppi esperienziali per garantire il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Il corso è riconosciuto come percorso professionalizzante secondo la Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.

Per iscriversi o chiedere ulteriori informazioni è necessario inviare la scheda di preiscrizione entro il 15 settembre 2025 all’indirizzo sebastiano.f@gmail.com. Disponibili a chiarimenti anche gli organizzatori Sebastiano Fascetta (338 6455583) e Maria Muzzicato (346 8517244).

“Non è solo crescita professionale – concludono gli organizzatori – ma un vero servizio ecclesiale e sociale. Una testimonianza concreta di quella Chiesa ‘ospedale da campo’ tanto cara a Papa Francesco”.

