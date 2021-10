Enna: un paziente ringrazia l’equipe del reparto di urologia

L’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Umberto I di Enna ha ricevuto un pubblico encomio da parte di un paziente. Il sig. P.L. ha così scritto al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

“Entrare da paziente in Ospedale crea sempre una certa apprensione sia per la patologia da curare sia per la naturale debolezza psicologica che s’ingenera nel paziente.

Come può accadere a tanti cittadini, mi sono ritrovato ‘tra capo e collo’ a dover vivere un’esperienza sanitaria con il ricovero presso il reparto di Urologia di codesto nosocomio, ove, dopo particolari accertamenti, ho subito un delicato intervento chirurgico.

In tale contesto, trovarsi in struttura sanitaria con ottima organizzazione, con la massima disponibilità che è la norma, nonchè una inusuale empatia che si stabilisce nei rapporti con i pazienti, fa sentire il paziente almeno rincuorato e, di certo, ‘di trovarsi affidato in mane sicure’.

Si potrebbe obiettare: ‘ma perchè ringraziare se hanno fatto il loro dovere’… la risposta alla domanda è nel modo in cui l’operatore sanitario lo fa, nell’empatia che esprime nei confronti dei pazienti, per l’umanità e la professionalità che si mettono alla base e in ogni gesto del lavoro.

Per questi semplici e fondamentali motivi, ritengo doveroso esprimere, per il suo tramite, un ringraziamento e vivo plauso al dott. Bologna unitamente a tutto il suo staff medico e sanitario del reparto di Urologia”.