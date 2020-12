Enna: un nuovo modo di fare acquisti con la piattaforma digitale “Compralo ad Enna”

La MC BUSINESS SOLUTIONS, attività ennese che si occupa di consulenza marketing per le imprese ha voluto individuare un modo per aiutare le attività commerciali locali a risolvere

le difficoltà nel far conoscere a concittadini e clienti le offerte della propria attività. Nasce così “Compralo a Enna”, una piattaforma digitale nata per mettere in contatto le attività commerciali locali ed il cliente finale. Il servizio è destinato a tutti i tipi esercizi commerciali, liberi professionisti ed aziende produttive.

Grazie a “Compralo a Enna”, le attività potranno mostrare a tutti gli utenti dove si trovano, cosa vendono a quali sono le proprie offerte in qualunque momento, senza spreco di carta e di denaro ed in maniera moderna, tramite smartphone, pc e tablet.

La piattaforma è strutturata in maniera semplice ed intuitiva per chi la utilizza. Il Servizio sarà gratuito per tutto il mese di dicembre. Tutte le attività interessate, che vorranno usufruire del servizio gratuito, dovranno registrarsi sul sito www.compraloa.it entro le 16:00 del 14 dicembre prenotando una chiamata informativa senza impegno con il team, così da poter avere il tempo di reperire il materiale del negoziante e poter caricare sul portale tutte le attività entro la data di lancio ufficiale della piattaforma, che è il 16 dicembre.

Tutti gli utenti che vorranno consultare le offerte dei negozianti ennesi dovranno collegarsi sul sito ufficiale www.compraloaenna.it.