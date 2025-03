Enna: un nuovo modo di concepire il “bar”, master class con Riccardo Gambino e Marco Fedele

PUBBLICITÀ

Un nuovo modo di concepire il “bar” in una master class organizzata, il prossimo 11 aprile, da due giovani gestori di un bar ad Enna, Angelo Comito e Maria Lazzara. Una proposta per ricordare che a volte si rischia di cedere a quello che è superfluo, perdendo di vista il concept del bar stesso e della vera accoglienza.

Due i relatori, leader nel mondo del management e dei barman, Riccardo Gambino e Marco Fedele, che hanno sviluppato un concept che guarda alla qualità e all’innovazione ma anche all’ecosostenibilità proponendo, ad esempio, bevande create dalla fermentazione di frutta e verdura.

“La master class, la cui partecipazione è gratuita, è un’occasione di crescita e confronto. Marco e Riccardo entrambi manager di un noto locale della capitale, ci porteranno dentro la loro ‘mission’ e il loro concetto di ospitalità. Dentro l’argomento ecosostenibilità, dentro la tecnica della fermentazione e del riciclo di materie prime e su come regolamentarle all’interno dei nostri locali” dice Angelo Comito.

Riccardo Gambino racconterà della sua esperienza imprenditoriale nella capitale e all’estero. Marco Fedele, brand ambassador per Molinari Italia e secondo classificato ai Barawards 2024 come miglior menù cocktail bar dell’anno, racconterà della sua esperienza da manager nei più noti locali di Italia.

“Abbiamo voluto organizzare questa master class per riflettere sul mondo della ‘beverage industry’ e della ristorazione ma anche di come, a seguito del #ddl Salvini, si sia creata un’apprensione e una vera e propria ‘quarantena’ involontaria – dice Maria Lazzara –. E tutto questo anche a causa di servizi e trasporti pubblici o privati inesistenti che restringono la mobilità, soprattutto in provincia, dopo una cena fra amici, un aperitivo al bar o una serata in disco”.

La master gratuita si terrà presso Barrios cafè ad Enna il prossimo 11 aprile alle ore 15,30. Per info e prenotazioni chiamare il numero 3479411645.