Enna, un milione per gli ex Asu stabilizzati: la Uil Fp esprime soddisfazione

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La Uil Funzione Pubblica di Enna, attraverso il segretario generale Giuseppe Adamo e dal segretario organizzativo Mario Mingrino, interviene dopo l’approvazione all’Ars dell’articolo 97 delle variazioni di bilancio che, secondo quanto riferito dal sindacato, destina un milione di euro ai lavoratori a tempo indeterminato degli Enti Locali stabilizzati con la legge regionale n. 8 del 2017.

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Tra i destinatari, riferisce la Uil Fp, rientreranno anche i dipendenti del Comune di Enna e, in particolare, i 72 ex Asu stabilizzati nel 2019: «Come Uil Funzione Pubblica ci riteniamo alquanto soddisfatti perché siamo stati impegnati in prima linea con il nostro quadro dirigente. Ringraziamo l’onorevole Fabio Venezia per la sensibilità dimostrata verso le lavoratrici ed i lavoratori, essendo stato il primo firmatario dell’emendamento appena approvato».

Il sindacato rivolge inoltre un ringraziamento alla rappresentanza regionale del territorio e all’Amministrazione comunale: «Si ringrazia, altresì, la deputazione regionale afferente al nostro territorio, in uno all’Amministrazione Comunale, sensibile sin da subito a prendersi carico delle nostre sollecitazioni».

La Uil Fp annuncia infine l’intenzione di proseguire il percorso affinché le risorse possano diventare strutturali: «Lavoreremo affinché questa massa finanziaria possa trovare nella prossima legge di stabilità la storicizzazione definitiva delle somme. Finalmente, come Uil FP, possiamo affermare che un pò di giustizia è stata fatta».

Il sindacato ricorda infine che si tratta di un «percorso iniziato due anni fa circa insieme all’attuale Vice Presidente del Consiglio Comunale, Rosario Vasapollo».