Enna: un laboratorio di scrittura espressiva autobiografica per riscoprire se stessi

PUBBLICITÀ

Riscoprirsi attraverso le parole e liberare i pensieri. E’ l’idea alla base del laboratorio esperienziale di scrittura espressiva autobiografica organizzato dall’attrice e operatrice del benessere olistico Floriana Sabato al Centro Gymnasium di Enna bassa a partire dal prossimo 14 novembre.

PUBBLICITÀ

Incontri pomeridiani una volta al mese rivolti a tutti per un vero e proprio percorso di counseling e laboratori creativi in gruppo. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “L’altro lato della luna” che l’attrice sta portando avanti in questi mesi anche con laboratori di gioco teatrale.

“In un’epoca confusa, incerta e sfiduciata – spiega Floriana Sabato – dove i nostri sensi si modellano a un’alienante realtà virtuale in cui abbiamo accesso a tutto, ma difficilmente a noi stessi, è necessario ritagliare un momento per sé e tornare al contatto con gli elementi materici, sporcarci le mani, giocare, creare, ritrovare contatto con la nostra essenza, scoprire le nostre potenzialità e affidare il nostro vissuto a chi ascolta, in un luogo sicuro dove potersi sentire accolti e sostenuti”.

“La scrittura espressiva autobiografica – prosegue l’attrice – è uno strumento di auto conoscenza e trasformazione. Quando siamo impegnati nell’atto di scrivere, la nostra mente è presente. Il vagare caotico dei pensieri ristabilisce un equilibrio attraverso le parole, aiutando a trovare un ordine e un senso nelle cose e creando un nuovo noi”.

Per info e adesioni scrivere all’email sabatofloriana@gmail.com.