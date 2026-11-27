Enna, un incontro con l’egittologo Enzo Alibrandi allo Spazio Ikigai
Venerdì 4 dicembre, alle ore 18:30, lo Spazio Ikigai di Enna Bassa ospiterà un nuovo appuntamento di «Aperitivo con l’archeologo», dedicato all’archeologia.
Protagonista dell’incontro sarà l’egittologo Enzo Alibrandi, che racconterà aneddoti, curiosità ed esperienze legate alla sua ultima missione di scavo nel deserto egiziano.
L’appuntamento, dal titolo «I miei scavi in Egitto – Aneddoti, curiosità ed esperienze durante la mia ultima missione nel deserto», sarà un’occasione per conoscere da vicino alcuni aspetti del lavoro archeologico sul campo. A dialogare con Alibrandi sarà Malko Mentastro.
La partecipazione è gratuita.