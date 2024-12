Enna: un gruppo di mamme chiede una sede per l’associazione Hope

PUBBLICITÀ

Un gruppo di mamme ha rivolto un appello pubblico per trovare una sede più adeguata per l’associazione HOPE, che svolge attività sociali e educative per bambini e ragazzi. La proposta è quella di utilizzare l’ex caserma dei carabinieri di Pergusa, chiusa da oltre 10 anni.

L’associazione HOPE, come altri gruppi parrocchiali, organizza doposcuola, grest, centri di ascolto e distribuzione alimenti. Tuttavia l’ex caserma, fa sapere il gruppo di mamme, sembra destinata a diventare un museo dell’autodromo, una scelta che ha suscitato perplessità.

“Che senso ha fare un museo e togliere spazi per attività sociali?” si chiedono le mamme, che sottolineano l’importanza di investire su realtà che creano aggregazione e sostegno per i giovani e la comunità. “Non si venga a dire che a Pergusa non ci sono spazi – proseguono – oltre la caserma ci sono i locali della tribuna (sappiamo che sono stati richiesti più volte dal centro anziani), ma nessuno concede nulla”.

L’appello è rivolto ai rappresentanti politici locali e regionali, affinché intervengano presso la Ex Provincia per trovare una soluzione.