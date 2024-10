Enna: un giovane che scommette sul territorio, apre la “Pizzeria Panorama”

PUBBLICITÀ

In un periodo di grandi difficoltà per l’economia locale, c’è ancora chi sceglie di investire nel territorio, credendo nel valore del proprio lavoro e nelle sue potenzialità. Oggi parliamo di Lorenzo Bruno, giovane ennese di 27 anni, che ha recentemente aperto ad Enna la “Pizzeria Panorama”, situata nel suggestivo Belvedere Marconi.

Per Lorenzo questa è la prima esperienza come titolare, ma non è nuovo nel settore della ristorazione. Con diverse esperienze nel mondo della pizza alle spalle, Lorenzo ha deciso di fare il grande passo e avviare la propria attività, dimostrando coraggio e voglia di mettersi in gioco.

La Pizzeria Panorama si distingue per la filosofia di Lorenzo: l’utilizzo di prodotti locali e genuini, puntando sulla qualità degli ingredienti.

“Prodotti locali e genuini, puntiamo sulla qualità degli ingredienti e del prodotto finale”, spiega Bruno, sottolineando l’importanza di sostenere le produzioni del territorio e offrire ai propri clienti un prodotto di qualità che faccia la differenza.

Il menu della pizzeria è semplice ma curato, comprendendo tutte le pizze della tradizione. La pizzeria offre, inoltre, anche un comodo servizio di asporto e consegne a domicilio, per venire incontro alle esigenze di chi desidera gustare una buona pizza direttamente a casa.

Passione e determinazione, quindi, per una giovane pizzeria che punta a farsi conoscere e apprezzare per la qualità e l’attenzione ai dettagli, offrendo un’esperienza culinaria autentica in un luogo speciale.