Enna: un concorso fotografico dedicato alla Scala della Moda, iscrizioni entro il 30 giugno

Al via le iscrizioni al I° Concorso Fotografico “Beauty and Charm in Fashion” aperto a tutti i fotografi professionisti registrati e residenti in un paese europeo (come definito dal Consiglio d’Europa), primo evento riconducibile ad un più ampio progetto denominato “Confartigianato Imprese Enna – Trinacria photo art festival” che si propone di potenziare le azioni a sostegno della fotografia, con lo scopo di creare nuove opportunità per tale settore, rafforzandone l’identità e la visibilità anche internazionale, nonché favorendo strategie di sistema che mettano in rete le realtà operanti nel settore fotografico in Italia, con particolare attenzione allo sviluppo della fotografia contemporanea.

Le foto dovranno avere come soggetti i partecipanti alla “Scala della Moda”, il prestigioso concorso internazionale di bellezza, organizzato dall’Associazione Gente di Domani e giunto alla sua quindicesima edizione. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 5/6 luglio 2025 nel centro storico del capoluogo ennese.

I protagonisti della “Scala della Moda” dovranno essere colti in momenti diversi, nel back stage ed in passerella, rivelando in uno scatto il fascino, la grazia, l’armonia, l’eleganza e le emozioni dei partecipanti.

Per iscriversi i fotografi dovranno consultare il regolamento e compilare uno specifico modulo di iscrizione, entrambi reperibili su https://www.confartigianatoenna.it/Confartigianato-Enna-Trinacria-Photo-Art-Festival, infine inviare l’iscrizione a info@confartigianatoenna.it, entro le ore 23:59 del 30 Giugno 2025.

Per informazioni è possibile chiamare Confartigianato Imprese Enna allo 0935531905.