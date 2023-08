Enna: un campo scuola per formare nuovi volontari

PUBBLICITÀ

“Abbiamo visto i ragazzi felici delle tante attività e molto coinvolti tra escursioni, lezioni di primo soccorso, vigili del fuoco forestale e tanto divertimento. Siamo davvero felici di averli avuti con noi e di aver potuto concludere questa esperienza tutti insieme”. Cosi il presidente dell’Ente Corpo Protezione Civile Enna, Giuseppe Maria Vallone, all’indomani della conclusione del campo estivo che si è tenuto ad Enna.



Trenta ragazzi, dai 14 ai 16 anni, coinvolti in questa settimana di vita da campo tra escursioni, lavori di squadra, lezioni di primo soccorso, notti in tenda ma anche puro e sano divertimento, che hanno voluto riprodurre fedelmente ciò che avviene quando si parte per portare soccorso ed aiuto durante un’emergenza per terremoto o alluvione. Niente cellulari nè computer, solo vita da campo, amicizia e valori cari agli uomini e alle donne e agli uomini della protezione civile.

La giornata inizia, infatti, alle 7 con sveglia e colazione. Spazio poi alle tante attività rese possibile grazie all’impegno di un team di 40 volontari, coordinati dai due “capo campo” e, ovviamente, da Davide Giunta, coordinatore amministrativo ed operativo dell’Ente Corpo Protezione Civile Enna.

“I piccoli volontari si sono subito ambientati e hanno partecipando con interesse alle tante attività che vengono loro proposte secondo un format ormai collaudato, tra escursioni e attività pratiche – continua il presidente Vallone -. Con il campo scuola collaborano anche altri team di nostri volontari per mostrare ai ragazzi le loro importanti attività: dai volontari del soccorso sanitario a quelli dell’antincendio boschivo nonché a tutto il personale dipendente-collaboratore e di servizio civile a cui voglio esprimere un particolare ringraziamento”.

Un’occasione, dunque, importante anche per spiegare ai ragazzi le attività di primo soccorso e il comportamento corretto che occorre tenere quando ci si trova davanti ad un pericolo di qualsiasi genere.

“Tutti i partecipanti hanno risposto decisamente bene, c’è stato un particolare e coinvolgente interesse e tanto tanto entusiasmo, voglia di partecipare ai lavori di gruppo, di conoscere. Certo, dopo circa tre anni di fermo a causa del covid, la ripartenza non è stata per tutti semplice – aggiunge il presidente -. Ma ora ci siamo, e siamo felici di essere tornati alla normalità anche con questa iniziativa, e anche l’assenza di telefoni, apparecchiature elettroniche e contatti con l’esterno, sembra proprio non abbiano pesato”.

Il campo è stato realizzato grazie alla generosità di enti istituzionali e privati.

“Voglio dire un grazie – dice Vallone – a tutto il personale dipendente, i preziosi, indispensabili e bravissimi volontari, il personale collaboratore ed i due capo campo, Simone Summa ed Ivan Fornaia. Ma anche al Comune di Enna, con a capo il Sindaco Maurizio Dipietro, per aver patrocinato l’intera iniziativa e soprattutto per aver concesso gratuitamente le aree in cui allestire il campo e l’ingresso alle piscine di Pergusa sia per i partecipanti al campo ma anche per i volontari accompagnatori. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per averci consesso gli automezzi e le attrezzature necessarie ai fini dell’allestimento del campo. La ditta Gustibus di Biagio Pecorino per averci omaggiato di tutti i sughi per la preparazione dei pasti, la grande famiglia Arena dei supermercati Decò, per averci omaggiato di tutte le derrate alimentari, prodotti per la pulizia, prodotti per la mensa per l’intera manifestazione. Grazie ad Anpas Nazionale che ha consentito ed autorizzato la realizzazione dell’iniziativa. Grazie alla Uisp Sicilia per aver collaborato mettendo a disposizione il loro ufficio mobile. Grazie alla Questura di Enna, al Comando Provinciale Carabinieri di Enna, al Corpo Forestale della Regione Siciliana di Enna. Grazie ai colleghi volontari della Lombardia. Un caloroso ringraziamento a voi genitori per averci dato fiducia ed aver permesso ai vostri figli di partecipare a questa grande e bella iniziativa. Un caro ringraziamento al nostro volontario lo chef, Giuseppe Porpora, presidente regionale dell’Associazione Dipartimento Solidarietà Emergenze Sicilia che ha preparato e curato tutta l’organizzazione della cucina”.

Già da oggi, chi vorrà, potrà iscriversi al gruppo giovani dell’Ente Corpo Protezione Civile Enna per continuare le attività sperimentate durante questa settimana sotto la supervisione e il coordinamento del volontario Ivan Fornaia, e portato avanti da altri due piccoli volontari, Paolo Carta e Asia Ripa.