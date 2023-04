Enna: un brano e un videoclip per raccontare “A Simana Santa”

Il duo di autori Ilenia Navarra e Luigi Vicari, in collaborazione con il fotografo Gaetano Volante, torna a far parlare di sé con un nuovo progetto dal titolo “A Simana Santa”. La canzone passa in rassegna tutti gli appuntamenti della Settimana Santa partendo dalla Domenica delle Palme fino alla conclusione dei riti ennesi con la tradizionale Spartenza.

“Questo brano è un tributo alla nostra città – affermano gli autori -. L’intento è stato quello di raccontare le nostre tradizioni utilizzando il linguaggio che ci è più congeniale: quello della musica. In realtà noi ci occupiamo di musica leggera, per cui la scrittura di questa canzone è stata una vera e propria sfida che abbiamo accolto con estrema positività”.

Il videoclip, disponibile qui di seguito, è stato realizzato dal fotografo Gaetano Volante.