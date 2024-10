Enna: un anno di intenso lavoro per la commissione toponomastica

PUBBLICITÀ

Si conclude un anno di intensa attività per la Commissione Toponomastica del Comune di Enna.

“Le delibere approvate nella seduta dello scorso 30 settembre – spiega il presidente Giuseppe La Porta – rappresentano un traguardo importante per l’intera comunità, ponendo le basi per una toponomastica cittadina più chiara, ordinata e ricca di significato”.

Questi i principali provvedimenti approvati dalla commissione.

Individuazione delle vie delle contrade: una misura fondamentale per garantire la sicurezza e facilitare i servizi di emergenza, risolvendo così un problema che da tempo affliggeva molti cittadini, il lavoro della commissione continua secondo le segnalazioni che arrivano dai cittadini.

Mappatura e armonizzazione: la Commissione ha lavorato per creare una mappatura completa della città, individuando zone tematiche dedicate ad amministratori locali, artisti, letterati, scienziati e medici ennesi, e delimitando aree storiche come quella del Castello e del Duomo, adottando i doppi toponomi in quei casi in cui il sentire popolare prevale sulla toponomastica nei secoli adottata, per esempio Piazza San Francesco/Vittorio Emanuele, a Balata/etccc ed inoltre la identificazione dei quartieri con delle targhe artistiche.

Trasferimenti e nuove intitolazioni: alcuni toponimi sono stati ricollocati in zone più appropriate, mentre altre vie sono state dedicate a figure storiche di rilievo. Nuove intitolazioni quelle dei sindaci Cardaci e Anzalone. Inoltre, il palatenda è stato intitolato a Vincenzo Margio, il campo di Venova a Mario Cozzo, la pista ciclabile ad Alfonsina Strada e la scuola materna di Pergusa a Rita Adria, vittima di mafia.

“Naturalmente – aggiunge La Porta – molte le iniziative intraprese nascono da istanze di cittadini e associazioni che hanno presentato delle articolate richieste e dai confronti con enti e scuole”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora – conclude il presidente della Commissione Toponomastica – il nostro obiettivo è quello di presentare alla città un quadro completo e organico dei lavori svolti entro la fine dell’anno. Naturalmente, il percorso è ancora lungo, ma siamo convinti che ogni passo avanti ci avvicina a una toponomastica cittadina più rappresentativa della nostra storia e della nostra identità”.

Le delibere della Commissione dovranno ora essere approvate dalla Giunta Municipale e sottoposte al parere della Prefettura e dell’Istituto di Storia Patria.