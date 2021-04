Enna: un anno di attività delle USCA, il bilancio dell’Asp

Il direttore della Unità Operativa Complessa di Igiene Pubblica dell’Asp di Enna, la dottoressa Luisa Longo, a distanza di un anno, esprime un giudizio lusinghiero nei confronti degli operatori USCA evidenziando l’efficienza e il ruolo strategico ricoperto nel momento più drammatico di inizio pandemia.

“Introdotte con il Decreto Legge n.14/20 – ha dichiarato – la loro funzione è stata, fin da subito, il supporto strategico dei medici di famiglia nella diagnosi e cura al domicilio dei pazienti positivi al Covid 19. Nei quattro distretti di Enna, Piazza Armerina Nicosia e Agira, un piccolo ‘esercito’ di giovani medici, infermieri e informatici, ha affrontato una emergenza drammaticamente nuova. Con coraggio e professionalità, presto le USCA sono diventate un riferimento costante per tante famiglie, tutti i giorni e anche durante le ore notturne. Nessuno è stato lasciato da solo ad affrontare la malattia”.

Decine di migliaia gli interventi effettuati, anche nel campo del sostegno psicologico.

“Grazie alla attivazione della USCA di emergenza e alla equipe di psicologi che operano nel territorio – continua la dr.ssa Longo – nell’arco di un anno sono state effettuate 15.026 visite domiciliari, sono stati eseguiti 23.470 tamponi, assicurati 33.725 contatti telefonici con i medici e 19.001 con gli psicologi”.

La mole ponderosa di attività, realizzate in squadra a beneficio dei pazienti, ha segnato l’evoluzione della pandemia nella provincia di Enna, garantendo più cure territoriali e minore ospedalizzazione.

Con il coordinamento della dr.ssa Luisa Longo, oggi “le USCA hanno preso in carico anche le vaccinazioni a domicilio di anziani e disabili, continuando a svolgere un ruolo fondamentale nella difficile lotta contro la pandemia in provincia di Enna”.