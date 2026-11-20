Enna, un albero per ogni bambino nato o adottato: il Comune avvia il progetto per nuove piantumazioni

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Mettere a dimora un albero per ogni bambino nato o adottato a Enna, senza pesare sulle casse comunali. Con questo obiettivo l’assessore all’Ambiente Leandro Lombardo ha chiesto formalmente le piante al Servizio per il Territorio di Enna del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. È il primo passo per dare piena attuazione alla legge 113 del 1992, modificata dalla legge 10 del 2013, che prevede l’obbligo per i Comuni.

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Il progetto punta a contrastare l’impoverimento del patrimonio arboreo con nuove piantumazioni, grazie alla collaborazione tra istituzioni, tecnici e volontariato. Per il Comune la spesa sarà minima e limitata alla manodopera, contenuta ulteriormente dall’indispensabile sostegno delle associazioni locali pronte a occuparsi della messa a dimora e della cura delle nuove piante.

«Vogliamo rispettare una legge di grande valore civico e ambientale, trasformandola in un’azione concreta e sostenibile per il bilancio comunale – dichiara l’assessore Leandro Lombardo –. Ringrazio il dottor Angelo Carbone, dirigente del Servizio per il Territorio di Enna, per la grande disponibilità istituzionale. Ringrazio inoltre il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Enna, dottor Antonino Mancuso Fuoco, e tutti gli agronomi ennesi, che stanno lavorando con competenza per individuare le aree più adatte ad accogliere le nuove piantumazioni».

L’iniziativa arriva in coincidenza con le Giornate degli Alberi 2026, in programma a Pergusa da oggi, venerdì 20, a domenica 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, istituita proprio dalla legge 10/2013. Nel corso delle tre giornate saranno piantati nuovi alberi e verranno censite le specie arboree presenti. L’evento è promosso da Lakers Pergusa, La Quercia, l’Associazione culturale Proserpina – Centro incontro anziani, Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno, Garage, Plastic Free e Biodistretto agroecologico Monti Erei, insieme a EcoEnnaServizi, Corpo forestale della Regione Siciliana, Libero Consorzio comunale di Enna e Comune di Enna. Oggi, al Giardino di Dafne in via Dafne 15, si sono tenute letture e giochi con l’Istituto comprensivo Neglia-Savarese, plesso di Pergusa, e la cooperativa La Contea. Sabato, dalle 9.30 alle 13.30, è prevista una passeggiata con descrizione del sito a Villa Zagaria, sulla Strada regionale 1. Domenica, dalle 9 alle 11, la sede dell’Associazione culturale Proserpina in via Claudiano 3 ospiterà la mostra di ecopittura “Gli alberi di Alessia”.