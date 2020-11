Enna. L’Umberto I unico centro Covid in provincia?

La Rianimazione di Enna si trasferisce a Nicosia, ad annunciarlo il Direttore Generale dell’Asp Francesco Iudica.

“Non possiamo permetterci il lusso di duplicare due Rianimazioni, non abbiamo tra l’altro medici sufficienti”. E siccome – assicura il Manager – Nicosia è in grado di assorbire la potenziale domanda dell’Umberto I, si accorpano le due Rianimazioni. Una storica, l’altra di recente istituzione dopo una lunga battaglia.

Perciò niente più ricoveri ordinari nella Rianimazione del nosocomio ennese, i pazienti che ne avranno necessità saranno trasferiti al Basilotta, altra struttura ospedaliera dell’Azienda di Enna. Resterà attivo un “posto letto tecnico” per il post operatorio. In supporto – se ce ne fosse bisogno a seguire – degli interventi chirurgici, garantendo quindi l’attività del reparto che degli anestesisti si serve anche nel pre-operatorio.

Al momento all’Umberto I vi sono attivi 6 posti di Rianimazione Covid, con 4 ricoverati e 2 posti non Covid con 1 ricoverato. In futuro, valutando come evolve la situazione dei pazienti Covid che necessitano di Rianimazione, saranno attivati 8 posti letto e altrettanti si starebbero attivando al 6 piano del nosocomio.

Ma se i posti occupati – per fortuna – sono attualmente così esigui, perché questa scelta improvvisa di “trasferire” le attività ordinarie del Reparto? La novità è di queste ore e ha già suscitato molte perplessità. È una scelta temporanea? O l’occasione per dare un nuovo corso alla sanità ennese nella distribuzione dei reparti? E una trasferta per soggetti fragili non sarebbe gravosa?

In queste ore si naviga a vista, un ospedale il giorno prima è free-Covid, il giorno dopo Covid Center. Il direttore Generale Francesco Iudica era stato in Commissione Capigruppo, dove aveva assicurato che all’Umberto I sarebbero stati dedicati solamente 70 posti letto ai pazienti Covid, gli altri 70 al Chiello o comunque distribuiti sul territorio, oggi cambio di rotta. Problemi tecnici.

“La Rianimazione di Enna al Basilotta di Nicosia? È il segnale dichiarato che l’Umberto I sarà centro unico Covid nella provincia”. A dirlo è Dario Cardaci, capo dell’opposizione al consiglio comunale di Enna dopo avere appreso la notizia. Del resto i posti a disposizione sono occupati all’88 percento (58 malattie infettive).

“Probabilmente – prosegue Cardaci – vi era già un disegno chiaro da parte della Regione, che andava in questa direzione. Diversamente in questi mesi si sarebbero potuti fare dei sopralluoghi nelle cinque strutture dell’Asp di Enna, dico cinque perché ci sarebbe anche l’ex Ciss a prestarsi bene per accogliere i pazienti Covid e invece no, tutto ciò non è avvenuto.” Il Basilotta ha medici di comprovata professionalità, ma “com’è possibile, nelle condizioni disastrose in cui versano le strade che collegano Enna a Nicosia, immaginare di mettere sulle ambulanze persone che lottano tra la vita e la morte per trasferirle?”. E continua, “la provincia di Enna paga il ritardo indecente e irresponsabile della politica regionale, che in questi sei mesi – la seconda ondata era già annunciata – non è stata in grado di correre ai ripari, elaborare un pianto anti Covid efficace e chiaro. Enna è stata sempre terra di compensazione prima e di saccheggio dopo, quello che avviene anche ora. Ma che fine faranno le altre patologie? La nostra città – senza ricorrere a colori di bandiera e partiti politici – va difesa”.

Angela Montalto