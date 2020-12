Enna: Umberto I, scende a 59 il numero dei ricoveri Covid

Scende a 59 il numero dei pazienti ricoverati presso le aree Covid dell’ospedale Umberto I di Enna. In data odierna, domenica 6 dicembre, i ricoverati Covid sono così distribuiti: 42 nell’Area delle Malattie Infettive, di cui 6 a bassa intensità di cure trasferiti presso l’Ospedale di Leonforte, 10 nell’area semintensiva, 7 in terapia intensiva.

Il numero dei dimessi sale a 115 e 23 sono, in totale, le persone decedute.