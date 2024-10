Enna: Umberto I, prima specializzanda all’unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale

PUBBLICITÀ

Per la prima volta, l’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I di Enna accoglie una dottoressa specializzanda in Medicina Fisica e Riabilitativa, Silvia Morgano, originaria di Enna e attualmente in Scuola di Specializzazione tra Catania e Palermo. In accordo con il Prof. Michele Vecchio e la Prof.ssa Giulia Letizia, la dottoressa frequenterà per tre mesi l’Ospedale Umberto I di Enna.

PUBBLICITÀ

“È la prima volta che all’interno dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale viene inserito un professionista in extra-rete universitaria”, afferma il Prof. Francesco Pegreffi, docente dell’Università Kore alla guida dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale da circa un anno.

“Accogliamo la dottoressa a braccia aperte – prosegue – convinti che i tre mesi di frequenza presso l’ospedale ennese non solo possano costituire un arricchimento per la dottoressa, che avrà modo di apprendere una gestione multidisciplinare del paziente con patologia muscolo-scheletrica, ma anche per il nostro gruppo sempre in crescita e sempre lanciato al raggiungimento dell’eccellenza per il bene della comunità ennese”.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I, nell’ultimo anno ha investito in modo significativo nello sviluppo di attività mediche e riabilitative innovative.

“Grazie al costante supporto dell’Università Kore, ateneo siciliano d’eccellenza, e della Direzione Strategica dell’ASP, nel nome del Dott. Mario Zappia e del Dott. Emanuele Cassarà, il reparto – prosegue il Prof. Francesco Pegreffi – ha potenziato le sue attività, concentrandosi anche sulla ricerca e sulla creazione di nuovi protocolli per il paziente anziano. Quest’ultimo aspetto sviluppato sinergicamente con il comparto Ortopedico diretto dal Prof. Arcangelo Russo e con quello riabilitativo dell’Ospedale di Leonforte, diretto dal Dott. Ivano Vicari. Silvia Morgano è una futura fisiatra ennese con un percorso formativo di tutto rispetto. La sua formazione è iniziata presso l’Università di Catania sotto la guida del Prof. Michele Vecchio, un luminare di fama nazionale e internazionale nel campo dell’elettromiografia e attuale Presidente della SIMFER regionale. Successivamente, la dottoressa Morgano si è trasferita a Palermo (in rete formativa) per proseguire il suo percorso nel gruppo della Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, un’autorità regionale in tema di osteoporosi e punto di riferimento per lo studio della vitamina D a livello nazionale e internazionale, nonché membro del Consiglio SIMFER nazionale. La scelta della dottoressa Morgano di completare la sua formazione presso il reparto di Enna è un segnale positivo per l’ospedale e per la sanità locale. La sua presenza contribuirà inoltre a far comprendere come l’integrazione tra professionisti ospedalieri e universitari costituisca un punto di forza per l’ospedale e per la comunità. In un momento storico in cui la medicina riabilitativa assume un ruolo sempre più centrale nel trattamento delle patologie muscolo-scheletriche, l’arrivo della dottoressa Morgano segna un punto di svolta e rafforza la volontà dell’ospedale di diventare un centro di riferimento nel settore”.