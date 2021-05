Enna: Umberto I, presentati 4 nuovi primari

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Francesco Iudica, ha presentato oggi, all’esterno dell’Ospedale Umberto I di Enna, i nuovi Direttori delle Unità Operative Complesse di Oncologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Trasfusionale e Farmacia Ospedaliera.

Gli incarichi quinquennali di Direttore di UOC sono stati conferiti, in seguito a concorso pubblico, alla dottoressa Daniela Sambataro per l’UOC di Oncologia, alla dottoressa Lucia Lo Presti per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia, alla dottoressa Maria Ruscica per l’UOC di Farmacia Ospedaliera, e al dott. Francesco Spedale per l’UOC di Medicina Trasfusionale ed Ematologia.

“La nomina dei nuovi primari, oltre a premiare le competenze specifiche nelle discipline, accrescerà sicuramente il patrimonio medico e scientifico dell’Ospedale e dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – ha affermato Iudica -. La nomina delle nuove figure apicali in ambiti strategici dell’assistenza ospedaliera costituisce, altresì, un ulteriore tassello nel completamento della dotazione organica, obiettivo dell’attuale Direzione sin dal primo momento dell’insediamento. A nome mio e dell’intera Azienda, esprimo profonda gratitudine ai medici che hanno retto finora i reparti. Grazie alla loro alta professionalità e all’impegno profuso con abnegazione, le nostre strutture hanno potuto garantire un’elevata qualità dei servizi, patrimonio di cui l’Azienda non potrà fare a meno e che continuerà a valorizzare nelle prassi di cura e nelle conoscenze scientifiche alla base dell’assistenza erogata quotidianamente all’utenza”.