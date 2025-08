Enna, Umberto I: finalmente risolto il problema delle infiltrazioni all’ingresso

PUBBLICITÀ

Addio alle infiltrazioni d’acqua che da anni tormentavano l’ingresso dell’ospedale Umberto I di Enna. In questi giorni si procede con successo ai lavori per la sostituzione delle vetrate di copertura dell’ingresso, risolvendo definitivamente un problema che durante le piogge rendeva disagevole l’accesso alla struttura sanitaria.

I lavori rappresentano la seconda fase di un più ampio progetto di riqualificazione che aveva già visto, nei mesi scorsi, la sostituzione delle scale mobili poste all’ingresso principale rimaste guaste per troppi anni. Ora, con il rifacimento completo delle vetrate di copertura, pazienti e visitatori potranno finalmente accedere all’ospedale senza il rischio di bagnarsi o di trovare pericolose pozze d’acqua che compromettono sia l’aspetto estetico che la sicurezza ed utilizzando in tutta comodità le scale mobili o l’ascensore per raggiungere il primo piano.

Grazie a questo secondo intervento, che verrà ultimato nei prossimi giorni, vengono ripristinate pienamente le condizioni di sicurezza e funzionalità per un accesso confortevole al presidio ospedaliero.

Questa riqualificazione risponde a un’esigenza sentita da tempo sia dal personale sanitario che dall’utenza. Per anni, infatti, il malfunzionamento delle scale mobili e le continue infiltrazioni d’acqua dalle coperture in vetro avevano compromesso la piena fruibilità di quello che rappresenta uno degli spazi architettonicamente più caratteristici della struttura ospedaliera.

“Finalmente si riesce a restituire dignità a questo bellissimo spazio architettonico – sottolinea il Direttore Generale, Dr. Mario Zappia – l’ingresso dell’ospedale di Enna, infatti, si distingue per le sue caratteristiche progettuali moderne e funzionali, che ora possono essere pienamente valorizzate grazie agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati”.

La riqualificazione dell’area di ingresso non rappresenta solo un miglioramento dal punto di vista tecnico e funzionale, ma costituisce un vero e proprio valore aggiunto per l’intera struttura ospedaliera. Un ambiente salubre e gradevole dal punto di vista estetico contribuisce infatti a migliorare l’esperienza di pazienti, familiari e visitatori, oltre a creare condizioni di lavoro più confortevoli per tutto il personale sanitario e amministrativo.

Gli interventi realizzati dall’ASP di Enna dimostrano l’attenzione dell’azienda sanitaria verso il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio edilizio, con particolare riguardo agli aspetti che incidono direttamente sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Con il completamento di questi lavori, l’Ospedale Umberto I di Enna può ora contare su un ingresso completamente rinnovato, sicuro e funzionale, in grado di accogliere al meglio tutti coloro che quotidianamente si rivolgono alla struttura per le proprie necessità sanitarie.